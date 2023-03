Dentista uccide la moglie per scappare con l'amante: «Le ha versato il cianuro nel frullato proteico»

Uccidere la moglie versandole un veleno nel frullato proteico, così da essere libero di cominciare una nuova vita con l'amante. Il piano diabolico di James Toliver Craig, un dentista americano di 45 anni, si è concluso in tragedia e con il suo arresto. Angela Craig, 43 anni, è stata avvelenata ed è morta domenica, dopo un tentativo disperato dei medici di salvarla.

L'uomo, che viveva nel Colorado con la sua famiglia, ha scambiato a lungo e-mail «sessualmente esplicite» con l'amante, poi è passato all'azione. Secondo quanto fatto sapere dalla polizia, ha prima cercato online i veleni potenzialmente letali e che gli permettessero di non essere scoperto. Poi, ha ordinato del cianuro di potassio tossico che si è fatto recapitare in ufficio. Infine lo avrebbe mischiato alla bevanda proteica della moglie, uccidendola. La donna è andata in ospedale mercoledì scorso, lamentando vertigini e mal di testa. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, fino a quando non è stata dichiarata la morte cerebrale.

James Toliver Craig adesso è in custodia della polizia ed è accusato di omicidio. Analizzando la sua situazione, gli investigatori hanno scoperto una situazione famigliare complicata, che comprendeva problemi finanziari e infedeltà. Secondo la sorella della vittima, il dentista avrebbe avuto «relazioni con diverse donne e aveva già drogato Angela 5 o 6 anni prima».

Secondo quanto riporta il NY Post, il dentista aveva utilizzato un computer nel suo ufficio per cercare la quantità di arsenico necessaria per uccidere una persona e aveva ordinato arsenico, cianuro e oleandrina, tre sostanze chimiche mortali, dettagli apparsi da una ricerca nella cronologia del dispositivo. Gli investigatori ritengono che abbia avvelenato i frullati proteici di sua moglie con le tossine e alla fine l'abbia uccisa con il cianuro che aveva ordinato al suo ufficio.