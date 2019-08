Finto dentista scoperto dalla Finanza: sequestrato lo studio, arriva la denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - La Guardia di Finanza lo scopre e gli sequestra lo studio. Nell'ambito di una ordinaria attività fiscale i finanzieri di Fabriano hanno scoperto l'esercizio abusuvio della professione di odontoiatra da parte di un odontotecnico titolare di uno studio.I militari sono stati insospettiti dalla facilità con cui il tecnico poteva accedere agli ambulatori, ai prodotti medicali e dall'incongruenza tra i cospicui ricavi costruiti a fronte delle scarse ore di presenza di dentisti esterni. E qusti sospetti hanno trovato conferma: dalle dichairazioni fornite dai clienti è emerso che era lo stesso titolare dello studio, privo di specializzazioni a mettere il più delle volte le mani in bocca ai pazienti.E' stata denuciata in concorso anche la responsabile sanitaria, una dei cinque odontoiatri che saltuariamente operavano nello studio per non avere denuncia tale condotta e aver proseguito a lavorare con il "collega sleale".All'atto dell'accesso i finanzieri hanno sopreso anche una donna intenta a mansioni di assistente alla poltrona retribuita in contanti e prova di contratto di assunzione.Per tali condotte e per i gravi pericoli per la salute dei pazienti si è quindi proceduto alla denuncia dell'odontotecnico alla Procura della Repubblica per esercizio abuisivo della professione odontoiatrica ed al sequestro dello studio nonchè alle contestazioni di natura amministrativa per gli aspetti fiscali e per l'impiego di personale in nero.