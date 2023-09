Macerata, rifiuta il pagamento con il Pos e viene segnalato alla Finanza: dentista nei guai

CAMERINO- Sanzionato, nelle scorse ore, un dentista dell'entoterra maceratese reo di non aver installato nel proprio studio il Pos per i pagamenti tramite carta non rispettando, in questo modo, l'obbligo esistente. Al medico è stata contestata anche la mancata accettazione di un pagamento da cui, poi, è scaturita la segnalazione.

La segnalazione

Tutto è nato dalla segnalazione di una donna, al termine della propria visita, che si è vista rifiutare il pagamento perchè attraverso carta. Da lì una telefonata al 117 raccontando l'accaduto.