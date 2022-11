«Hai fatto sesso orale? Il dentista lo capisce», scoperta choc su Tiktok

Va dal dentista e fa una scoperta sconvolgente o meglio dire... imbarazzante. La tiktoker @missginadarling ha pubblicato un video sulla piattaforma social che ha destabilizzato migliaia di utenti: Gina ha chiesto al suo dentista se fosse in grado di capire se il paziente ha di recente svolto del sesso orale. «Sì, assolutamente», ha risposto divertito. E poi ha spiegato come è possibile...

Sopravvive all'incidente aereo e si fa un selfie: «Quando la vita ti dà una seconda possibilità». Pioggia di critiche dal web: «Idiota»

Il video Tiktok

Il video pubblicato su TikTok, che ha ottenuto più di 500 mila like, mostra Gina seduta sulla poltrona mentre si sta preparando per la visita col suo dentista di fiducia. La tiktoker aveva sentito dire un tempo che i dentisti riuscivano a capire se il paziente avesse avuto recentemente dei rapporti orali, non ha resistito e con tono imbarazzato lo ha chiesto al suo dentista.

Lui ha sorriso e poi ha spiegato: «Si, riusciamo a capirlo perché si creano dei lividi sui tessuti molli nella parte posteriore del palato», poi ha aggiunto: «Noi dentisti abbiamo notato che dopo San Valentino i lividi erano molto più frequenti, quindi...».

La dichiarazione ha scatenato diverse reazioni da parte degli utenti, alcuni divertiti hanno scritto sotto al video: «Ecco perché il mio dentista l'ultima volta mi ha guardata in quel modo». Un utente, tutt'altro che divertito, invece ha scritto: «Il mio dentista è mio padre, ops».