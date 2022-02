Comunità sconvolta, fissati per domani pomeriggio i funerali della piccola Emma

SAN BENEDETTO - Saranno celebrati domani pomeriggio alle 15, presso la Cattedrale Santa Maria della Marina a San Benedetto, i funerali di Emma, la bimba di due anni e mezzo morta all’alba di venerdì all’ospedale Salesi di Ancona.

Ieri, come era già stato annunciato subito dopo la tragica notizia, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della piccola e dall’esame si attendono risposte sulle effettive cause del decesso. Risposte che arriveranno nelle prossime settimane. La bimba era giunta al Salesi, a causa di una febbre molto alta, nella serata di giovedì poi, nella notte, la situazione era precipitata fino al decesso, avvenuto poco dopo le 4 del mattino. Ieri intanto il sindaco Antonio Spazzafumo ha inviato ai genitori una lettera in cui ha espresso il cordoglio per la tragedia a nome di tutta la città. «Vorrei farvi arrivare tutta la vicinanza mia e dell’intera comunità cittadina - ha scritto il sindaco - per questo dolore incommensurabile. Vi stringiamo in un unico grande abbraccio, tutti i sambenedettesi in questo momento vi hanno nel cuore».

Struggente il messaggio lasciato ieri dalla mamma della piccola, la signora Sofia, sui social: «Ci capivamo al volo - ha scritto rivolgendosi alla figlia - se ero triste tu mi dicevi mamma non piangere e io non piangevo più. Eri le mie giornate. Quando andavo al lavoro presto tu restavi con “nonna paia” come la chiamavi tu e poi, quando finivo, tornavo subito a casa e trovato te ad aspettarmi alla finestra. Mi vedevi arrivare con il giubbino rosso e mi sorridevi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA