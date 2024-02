Emma e Tedua, flirt in corso? Lei risponde con una felpa: la scritta non lascia dubbi

Emma ha riscosso moltissimo successo con la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante ha portato sul palco del teatro Ariston il brano "Apnea" che sta raccogliendo moltissimi consensi sui social e sulle varie piattaforme musicali. L'artista, poi, ha letteralmente conquistato Instagram e Tiktok grazie alle sue gag e ai suoi siparietti, dentro e fuori dal palco, che hanno regalato davvero tanti punti ai giocatori del Fantasanremo che l'hanno ribattezzata "la queen". Comunque sia, in questi giorni post Festival, Emma sta riproponendo la sua canzone sulle varie storie Instagram che posta e, proprio in una delle più recenti, i fan hanno notato un dettaglio che riguarderebbe la sua situazione sentimentale.

La storia Instagram di Emma

Emma Marrone ha pubblicato una nuova storia Instagram in cui indossa una felpa con la scritta: «No boyfriend», tradotto, «No ai fidanzati». Che la scelta dell'outfit sportivo sia stata una casualità o una risposta indiretta a chi continua a chiederle se abbia o meno un compagno (si parla di un possibile flirt con Tedua), non si sa, certo è che il cuore della cantante, al momento, è solo dei suoi fan con i quali, spesso, si è divertita anche a Sanremo, facendoli cantare a squarciagola sotto al suo balcone. Proprio durante l'ultima puntata di Domenica In dedicata al Festival, Mara Venier le aveva detto che vedeva una luce diversa nei suoi occhi, come se fossero più felici, magari questa luce nuova era data dalla presenza di qualcuno... In quel frangente, Emma si era limitata a sorridere senza, tuttavia, sbottonarsi. Qualche mese fa, proprio a Domenica In, la cantante aveva dichiarato di non avere bisogno di un fidanzato e di sentirsi già completa così.

Emma e le feste a Sanremo

Emma Marrone è diventata l'idolo del web che ha molto apprezzato il suo modo di viversi il Festival in maniera emozionata sì, ma tranquilla e non in preda all'ansia.

In una recente intervista a Rockol, rilasciata proprio a Sanremo, la cantante ha dichiarato: «La paura, a letto presto, tanti vassoi di tisane... Io, invece, esco. Stamattina sono tornata alle cinque del mattino, ho fatto festa, l'ultimo gin tonic l'ho preso alle quattro venti... Sono una che in maniera molto discreta ama fare festa a Sanremo».