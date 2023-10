Emma Marrone e il presunto flirt con Tony Effe: «Mi ha fatto delle avance...»

Emma e Tony Effe sono stati due dei protagonisti assoluti dell'estate appena conclusa, con la loro hit "Taxi sulla luna". La chimica sul palcoscenico era tale da insinuare il sospetto che tra i due ci fosse stato qualcosa, oltre alla collaborazione professionale, ma i due hanno sempre negato, in particolare la vincitrice di Amici che continuava a dire di vedere il trapper come un fratello, nulla di più. I fan non erano del tutto convinti, ma hanno accettato la sua replica.

Adesso che l'estate è finita, Emma si è potuta sbilanciare e ha rivelato come sono andate le cose tra i due.

La risposta della cantante alla domanda secca ha lasciato tutti a bocca aperta.

Emma Marrone e il flirt con Tony Effe

Emma Marrone, intervistata da un conduttore radiofonico ha rivelato cosa è successo davvero tra lei e il trapper Tony Effe, dopo le voci sul presunto flirt che si sono rincorse per tutta l'estate.

Alla domanda insistente del presentatore, la cantante, inizalmente ha cercato di sviare l'argomento con «Sono una signora, non rivelo queste cose». Allora il conduttore ha iniziato a fare delle ipotesi sulle presunte avance fisiche, finché Emma non ha risposto con un secco e divertito: «Non gliel'ho data, raga!»

Il conduttore e il team dietro la regia sono scoppiati a ridere per la spontaneità della cantante, dalla risposta sempre pronta.

Insomma, non è successo proprio nulla tra Emma e Tony Effe, anche se lui ha cercato di conquistare la cantante con le sue avance...