Emma: «La morte di mio padre mi ha devastata, non ho potuto dirgli addio e il senso di colpa mi ha divorato»

«La morte di mio padre mi ha talmente devastata, annientata, lasciata sola in mezzo al mondo che adesso per assurdo non ho più paura di niente. Niente può più scalfire più il mio cuore». Emma Marrone si racconta ai microfoni di "Passa dal BSMT", video podcast di Gianluca Gazzoli, prima dell’uscita del suo ultimo album “Souvenir” disponibile dal 13 ottobre 2023. Tra successi e cadute, periodi bui e grandi risalite, la cantante parla di uno dei momenti più difficli della sua vita: quando è morto suo padre Rosario Marrone, il 4 settembre del 2022, a soli 66 anni. Lei non era con lui in quel momento: «Il senso di colpa mia ha divorata per mesi»

La paura di vivere

«Oggi ogni giorno è un regalo - confessa l'artista - All'inizio è stato veramente difficile, ho avuto moltissimi problemi. Ero talmente destabilizzata che non riuscivo a fare le cose e mi sono resa conto che non avevo paura di morire, avevo paura di vivere. E poi ho detto: "Ma che stai facendo?". Quindi quando ho finito di risolvere una serie di problematiche burocratiche ho capito che dovevo ricominciare».

La forza di rialzarsi

Emma racconta che quando ancora il padre era in vita ma agli sgoccioli della sua malattia, si era trasferita dalla mamma in Puglia. Poi, dopo la sua morte, ha capito che era arrivato il momento di rialzarsi e ritrovare la forza: «Sono rientrata a Roma a fine settembre e i primi di ottobre ero a gia a Milano per fare il disco. Mi sono chiusa in studio. Anche perché lui avrebbe voluto così».

Il veleno sui social

«Sono impazzita quando qualcuno sui social ha detto che mio padre era vittima dei vaccini - ha raccontato - Ho fatto un video dove dicevo che mio padre da un anno conbatteva contro la leucemia. E ho invitato la gentte a donare.