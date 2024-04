Emma a Le Iene: «Dopo il tumore mi hanno tolto le ovaie ma posso avere figli. No fecondazione per donne single? Una str***ata»

Emma Marrone senza filtri a Le Iene. La vincitrice di Amici e Sanremo 2012, si racconta come sempre senza filtri e parla di come ha scoperto per la prima volta di avere un tumore, di come lo ha affrontato, riflette sul tema della fecondazione assistita, del sogno di diventare madre e del grande dolore dopo la perdita del papà.

Martedì 16 aprile, in prima serata su Italia1, il servizio di Nicolò De Devitiis, che ha trascorso due giorni e due notti insieme alla cantantante, delineandone un profilo assolutamente inedito.

La scoperta del tumore

Emma comincia raccontando il periodo in cui fece il provino per Amici, la trasmissione che l’ha resa nota al grande pubblico: «Il provino di Amici come andò? Malissimo. Io ero in una fase difficile, complicata. Stavo ancora recuperando fisicamente dal primo cancro che mi aveva colpito in quel periodo; quindi, avevo anche un po’ perso la speranza e la fiducia, nella vita, in generale».

La cantante racconta a Nicolò De Devitiis come ha scoperto il tumore la prima volta: «Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi la bravura della dottoressa. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. La cosa che mi ha traumatizzata e che mi ha fatto più male è stato vedere i miei genitori completamente distrutti. Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie».