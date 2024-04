Tumore irreversibile a 5 anni, chiusa la raccolta fondi per la piccola Sara: «Obiettivo raggiunto, da oggi sarà accontentata in ogni cosa»

Quasi centomila euro raccolti in pochi giorni per esaudire tutti i desideri di Sara, la bambina di 5 anni di Faenza affetta da un neuroblastoma al quarto stadio per la quale sono state sospese le cure. Il tumore è irreversibile, e quando i medici hanno preso la decisione di non affaticarla ulteriormente intensificando la terapia, il papà della picccola ha condiviso il desiderio della famiglia: «Faremo passare tutto il tempo che Dio vorrà concederle facendola divertire e portandola nei posti che desidera». Da oggi, grazie a una raccolta fondi alla quale hanno partecipato da tutta Italia, le prime voci della lista dei desideri di Sara cominceranno a essere spuntate.

Sulla pagina Facebook "Il Babbo Natale dei Bambini", gestita da un volontario, è stato comunicato il raggiungimento della quota prefissata e la chiusura della raccolta fondi.

I soldi raccolti serviranno ora a realizzare i desideri di Sara: dal viaggio a Disneyland alla passeggiata a cavallo, dal volo in elicottero a un servizio fotografico.

Raccolta fondi terminata

Nel post pubblicato su Facebook dal "Babbo" dei bambini, viene specificato da quali canali provengono le donazioni (un Iban specifico e due collette su GoFundMe, una a nome del papà e una della mamma di Sara) e cosa succederà da adesso in poi: «Sara da questo momento sarà accontentata in ogni cosa».

I conti

Nel post si legge: «Buonasera a tutti, comunico con molto piacere che i desideri di sara sono stati tutti esauditi, e che il totale raccolto è di €117.433 così suddivisi: Gofundme Mamma Maria €6.440; Gofundme Papà Mattia 78.793 (gli altri soldi presenti sul conto erano precedenti alla raccolta dei desideri e non li abbiamo conteggiati giustamente); Iban Intestato alla Mamma Maria per la raccolta dei desideri di Sara 'Il Babbo Natale Dei Bambini’ €32.200. Per la massima trasparenza mamma e papà hanno già mandato la mail di richiesta dell'estratto conto di Visa Mooney e nei prossimi giorni appena lo avremo ve lo metterò sulla pagina mentre per Gofundme lo potete vedere tranquillamente perché scorrendo ci sono le donazioni con data e importo con il nome del donatore». «Quindi, tutti i conti intestati ai genitori riguardanti Sara saranno chiusi tra oggi e domani, tempi tecnici di risposta di Gofundme e Mooney. Vi invito a non fare più versamenti perché l'obbiettivo è raggiunto. A partire da questo momento non saranno più accettati versamenti sul conto della mamma perché il denaro raccolto servirà solo per i desideri di Sara e per acquistare quello che vorrà nei posti dove andrà, come giocattoli o altro, e nelle giornate successive saranno chiusi i conti Gofundme», continua "Babbo".

I desideri di Sara

«Voglio ringraziare tutta Italia per essere stata vicino a Sara e alla sua famiglia, perché nessuno avrebbe mai immaginato che si potesse chiudere la lista in così poco tempo. Ora io e i genitori di Sara stileremo il calendario di tutte le date, abbiamo dato opportunità anche a persone che hanno voluto ripetere più di una volta il desiderio, come andare a cavallo, l’elicottero, la festa con tanti bimbi, il castello e il servizio fotografico. Per correttezza vi dico anche che, se Sara dovesse avere qualche altro desiderio, ve lo comunicheremmo, ammesso solo che non ci siano più fondi, e che Sara da questo momento sarà accontentata in ogni cosa. Non ha sempre belle giornate perché il dolore le dà fastidio, quindi “doseremo” gli eventi in base alla sua condizione e saranno svolti nell’ordine che deciderà lei. Ogni volta che ci sarà un desiderio vi metterò la foto per trasparenza». «Adesso dobbiamo pensare a far divertire la nostra e vostra principessa Sara, perché lei merita di essere felice, e io non la lascio per nessun motivo al mondo e finché lei vorrà io gli starò vicino, qualsiasi cosa succeda e a qualsiasi costo. Le comunicherò che grazie a tanti elfi buoni lei esaudirà tutti i suoi desideri, e a proposito di questo, vi comunico che quando Sara andrà a Disneyland rimarrà qualche giorno in più perché delle persone speciali le faranno fare il giro di Parigi e dei posti più conosciuti. VI RICORDO CHE PER VOLERE DELLA MAMMA E DEL PAPÀ DI SARA, nel caso il denaro raccolto non dovesse più servire (speriamo il più tardi possibile) sarà donato ad altri bimbi e famiglie in difficoltà rendicontando l’importo rimasto e a chi sarà donato».