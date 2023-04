Nonnina scappa dalla casa di riposo per vedere ancora una volta il mare di Rimini ma l'albergo della sua giovinezza era chiuso

RIMINI - Sembra un film invece è una storia vera. A 81 anni, stanca della vita in una casa di riposo di Faenza, è scappata, ha percorso la strada a piedi fino alla locale stazione e poi è salita sul treno. Destinazione paradiso: Rimini, la città della sua giovinezza, dove da giovane trascorreva le vacanza. La nonnina si è recata nell'albergo che, quando era ragazza, l'aveva spesso ospitata trovandolo però chiuso. I titolari dell'hotel l'hanno riconosciuta e, nell'incredulità generale e anche un po' di commozione, le hanno spiegato che la struttura era chiusa.

Il ritorno a Faenza

La donna, che non si è persa d'animo, ha chiesto aiuto a una chiesa che, a sua volta, ha avvertito i carabinieri e l'Rsa da cui era fuggita. La donna ha poi raccontato quanto fosse stanca di quella vita, in quel posto, con quel cibo ma dove alla fine era sempre stata trattata bene. La fuga si è conclusa così con il rientro in Rsa ma solo dopo aver visto, però, il suo amato mare.