Pomeriggio 5. Ilenia Fabbri, l'audio choc di Claudio Nanni al killer: «Quando esco, si fanno tutte le cose...». Poi lo sfogo della figlia

Ilenia Fabbri, l'audio choc di Claudio Nanni al killer: «Quando esco, si fanno tutte le cose...». Poi lo sfogo della figlia. Oggi, nel programma contenitore condotto da Barbara D'Urso si è tornati a parlare dell'omicidio di Ilenia Fabbri, la mamma 46enne trovata morta con una ferita alla gola, nel suo appartamento a Faenza.

Barbara D'Urso manda in onda un messaggio vocale inviato dall'ex marito di Ilenia, Claudio Nanni a Pierluigi Barbieri (che ha affermato di aver ucciso la donna su commissione di Nanni). Nanni - in carcere dal 3 marzo scorso - ha ammesso di aver dato le chiavi di casa a Barbieri ma «solo per spaventarla e non per ucciderla».

Nell'audio - registrato tempo fa, quando Claudio Nanni era in casa ammalato di Covid - l'ex marito di Ilenia diceva a Barbieri: «Abbiamo fatto tutti il Covid. Comunque il 14 mi dovrebbero fare l'ultimo tampone, una volta che esco si fanno tutte le cose che bisogna fare...».

Poi, Barbara D'Urso ha mandato in onda lo sfogo della figlia Arianna nei messaggi all'inviata Cristina Battista: «Mia mamma è morta, mio babbo è in carcere. Ho bisogno di soldi, il lavoro ce l'ho, ma non ci vado, non ho le forze. Non sono idonea. Non provo niente per nessuno, provo dolore e basta. Credo che volesse solo spaventarla».

