Emma, due anni e mezzo, febbre alta e corsa all'ospedale: muore dopo essere appena guarita dal Covid. La mamma: ​ «Eri il mio sole»

SAN BENEDETTO - Sarà eseguita l’autopsia sul corpo della piccola Emma, la bimba di due anni e mezzo morta nella notte tra giovedì e venerdì al Salesi di Ancona dove era stata portata dalla mamma a causa della febbre molto alta. Da quel momento, da quando erano circa le 20 di giovedì sera, la situazione è precipitata fino al decesso della bimba avvenuto alle 4 e 15 di venerdì.

Ma andiamo con ordine cercando di ricostruire la tragedia che ha coinvolto una nota famiglia sambenedettese intorno alla quale si è stretta l’intera città. La piccola, guarita dal Covid pochi giorni fa, era già stata presa in carico al Salesi per tenere sotto controllo alcuni problemi circolatori. Quando la piccola ha accusato l’improvviso aumento della febbre la mamma si è rivolta all’ospedale anconetano da dove hanno predisposto il trasferimento della piccola che è giunta intorno alle 20. A quanto comunicano dallo stesso ospedale il rianimatore ha effettuato la prima valutazione: «La paziente aveva la febbre, era vigile e lievemente rallentata nella risposta verbale. Tendenzialmente sonnolenta».

Il tampone

Dall’ospedale precisano inoltre che il tampone molecolare effettuato al momento dell’ingresso ha dato esito negativo. All’arrivo della piccola le sue condizioni, a detta dello stesso personale medico, sono subito apparse gravissime. La bimba è stata così intubata e ricoverata in terapia intensiva pediatrica. La situazione è purtroppo precipitata all’una e trenta quando è arrivato il primo arresto cardiocircolatorio. Lo staff medico ha eseguito delle manovre di rianimazione ed è riuscito a far riprendere il battito cardiaco. Ma alle 3 si è verificato un nuovo arresto. Questa volta i tentativi di rianimazione non hanno sortito l’effetto sperato. Cinquanta minuti di rianimazione non sono riusciti a far ripartire il cuore della bimba il cui decesso è stato dichiarato alle 4 e 15 di venerdì. La piccola Emma lascia nella disperazione i genitori. Proprio la mamma, che appartiene a una popolare famiglia sambenedettese ieri mattina ha lasciato uno struggente messaggio sui social che ha commosso l’intera comunità sambenedettese: «Amore mio grande te ne sei andata. Spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia sole mio: come faccio adesso senza di te? La tua mamma per sempre».

Le cause

Nel bollettino diramato dall’azienda Ospedali Riuniti di Ancona non vengono fornite informazioni o ipotesi relative alla causa del decesso. Lo staff medico dell’ospedale pediatrico regionale conferma che è stata richiesta un’autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore. Servirà a capire cosa abbia provocato la morte della piccola Emma. La famiglia, naturalmente, vuole conoscere la verità e sapere per quale motivo una bimba di due anni e mezzo sia morta nel giro di poche ore in una tragica notte di febbraio.



