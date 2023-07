SAN BENEDETTO - «Il mercato sul lungomare è piaciuto, i clienti sono stati tanti e i disagi di un primo momento sono stati superati», afferma i Domenico Fiorinelli presidenti degli ambulanti di Confesercenti di fronte alla prima giornata del mercato trasferito sul lungomare per fare spazio al Villaggio Coldiretti in centro. Anche se non sono mancati problemi e momenti di tensione con due esercenti che sono venuti alle mani per i posteggi. E disagi si sono registrati soprattutto alla viabilità con rallentamenti al traffico sulla statale 16, in viale De Gasperi, viale dello Sport e via Curzi.





L’allestimento del mercato non è stato dei più semplici trattandosi di una nuova location, soprattutto perché non erano stati disegnati i posteggi. Tanto che a inizio mattinata non è mancato uno scontro tra due ambulanti per contendersi uno spazio. Ben 130 gli stand che solitamente stazionano il martedì e venerdì lungo viale Moretti, viale Buozzi e la Rotonda sono stati trasferiti dall’Albula al campo Europa. «Abbiamo lavorato bene- afferma Fiorilli rappresentante degli ambulanti – un successo considerato il fatto che era una novità e non tutti sapevano. Grazie soprattutto alla Polizia municipale che ci ha aiutato a sistemarci e così all’assessore Laura Camaioni. I disagi erano prevedibili ma l’amministrazione è riuscita a trovare la soluzione migliore, frutto dei diversi incontri che in questi giorni avevamo affrontato, così si è riusciti a limitare i problemi». Diversa la testimonianza di Marco Sorgi altro ambulante che racconta: «Non eravamo stati affatto avvisati di tale spostamento, così come non erano stati disegnati gli stalli, quindi è stato un caos totale. Non abbiamo registrato gli incassi che solitamente facciamo nelle nostre postazioni del centro e l’organizzazione è stata pari a zero».

La viabilità



Il problema maggiore rimane la viabilità, soprattutto ieri con il lungomare chiuso. Disagi sono stati riscontrati anche al porto dove i tir per uscire ed è entrare hanno come unico acceso il lungomare e molti commercianti sono rimasti bloccati. Intanto sono stati confermati i prossimi mercati dei giorni 11, 14 e 18 sempre sul lungomare, mentre si era paventata una cancellazione per il 14 luglio.