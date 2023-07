Agricoltura, Carloni (Lega): «Un onore partecipare al Villaggio Coldiretti di San Benedetto»

SAN BENEDETTO - «Il Villaggio della Coldiretti, nella splendida cornice di San Benedetto, il 14-15-16 luglio, sarà un’occasione unica per promuovere e valorizzare il Made in Italy e le nostre amate Marche. L’enogastronomia italiana, con le sue specialità regionali, racconta la storia del nostro Paese: anche per questo va tutelata e difesa con cura» sottolinea il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, il deputato della Lega Mirco Carloni, in vista del Villaggio della Coldiretti a San Benedetto il 14,15 e 16 luglio.

La vetrina

«Avere una vetrina di tale spessore per la promozione dei prodotti locali nella nostra Regione sarà un vanto - rimarca Carloni -.

Senza contare che eventi come questi sono essenziali per rimarcare, con consapevolezza, l’importanza dell’agricoltura. L’Italia, con i suoi instancabili e appassionati agricoltori, offre da sempre prodotti di eccellenza, vanto nel mondo. Da non dimenticare che la principale organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale è anche in prima linea contro le contraffazioni e le falsificazioni dei prodotti agroalimentari italiani, impegnandosi quotidianamente nel sostegno e nella promozione dell’economia rurale. Sarà un onore, sia in veste istituzionale, occasione anche per far conoscere il buon lavoro svolto in commissione, sia da marchigiano, partecipare a questa manifestazione».