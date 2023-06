Lega Marche, nel primo direttivo nominati tre vice: ecco chi sono

ANCONA – Prima sessione di lavoro per il nuovo direttivo regionale della Lega Marche che ieri 29 giugno si è riunito a Civitanova sotto la guida del segretario onorevole Giorgia Latini per la nomina dei vice e la definizione delle linee guida per i prossimi mesi.

I nomi

Sono stati nominati vicesegretari Mauro Lucentini, vicario, l’on. Mirco Carloni e Luca Buldorini, mentre svolgerà funzioni di segreteria Nicky Nardinocchi. Carloni e Lucentini sono stati eletti membri del direttivo al recente congresso insieme all’assessore regionale Andrea Maria Antonini, a Sandro Parcaroli, sindaco e presidente della Provincia di Macerata e Massimiliano Cannas.

«Squadra forte»

Buldorini fa parte di diritto del consesso in quanto segretario provinciale come i colleghi Elena Campagnolo (AN), Roberto Maravalli (AP), Alan Petrini (FM) ed Enrico Rossi (PU). Completano il board, con funzione consultiva, gli assessori Chiara Biondi e Filippo Saltamartini il capogruppo Renzo Marinelli e il vice Mirko Bilò con i colleghi consiglieri Monica Acciarri, Giorgio Cancellieri, Linda Elezi, Marco Marinangeli, Anna Menghi, Luca Serfilippi.

«Siamo pronti a far crescere la Lega con una squadra forte, all’altezza dei compiti che ci aspettano – il commento del neosegretario Giorgia Latini a margine della riunione - Sono davvero orgogliosa di questa squadra e certa che sapremo portare avanti, insieme, il programma su cui gli iscritti della Lega Marche ci hanno espresso la loro piena fiducia».