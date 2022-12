SAN BENEDETTO - Si chiama “Energie Solidali”. Dalla Caritas Diocesana, hanno intitolato così l’iniziativa prevista per domenica. In particolare, nelle varie parrocchie viene promossa una colletta straordinaria per aiutare le persone in difficoltà nel pagamento delle bollette. La folle impennata dei prezzi energetici (luce e gas in primis) sta avendo ripercussioni anche nel tessuto sociale di San Benedetto e dintorni.

Gli incontri



Sempre più persone, infatti, non riescono a sostenere il peso delle bollette. Lo sanno bene dall’ente assistenziale guidato da Don Gianni Croci che, ultimamente, ha promosso una campagna d’ascolto, anche per inquadrare al meglio i bisogni. «Dagli incontri vicariali con le Caritas parrocchiali - dicono alla Caritas diocesana - è emersa la necessità di venire incontro alle tante richieste di aiuto di chi maggiormente risente delle conseguenze della guerra come la crisi energetica. In modo particolare per quanto riguarda i generi alimentari, a motivo dei prezzi lievitati, e per il pagamento delle bollette».

Ecco, dunque, l’idea di qualche iniziativa concreta: «In vista della giornata Caritas di Avvento, prevista domenica, in accordo con il vescovo Carlo, si suggerisce una “Colletta x la bolletta”, per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze e una raccolta di generi di prima necessità che spesso mancano come pasta, olio, tonno. Si può pensare di coinvolgere i diversi gruppi parrocchiali». Ogni parrocchia, dunque, è chiamata a sviluppare autonomamente questa iniziativa. Restando in tema, sempre questa domenica è previsto un altro evento nel segno della solidarietà.



Gli amici di Babbo Natale



Alle ore 17.30, in piazza Matteotti, arrivano “Gli amici di Babbo Natale”. Con una fantastica slitta natalizia, saranno disponibili per foto-ricordo o momenti di allegria. In cambio, viene chiesto di portare dei pannolini che verranno poi donati in beneficenza. La donazione verrà destinata allo sportello “Armadio dei Piccoli”, situato in via Carducci 91, quartiere Marina Centro. Si tratta di un punto di raccolta e distribuzione gratuita a famiglie bisognose di abiti, materiali per l’infanzia (pannolini, giochi, attrezzature) e per bambini 0-11 anni. Info: 347-5494776. L’iniziativa si replica il 22 dicembre (stessa ora) nel Parco Ristori di Porto d’Ascoli.