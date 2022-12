Monteprandone in lutto: si è spenta a 43 anni Martina Rovedi. Il messaggio del sindaco

MONTEPRANDONE - Monteprandone in lutto per la morte a 43 anni di Martina Rovedi. «Oggi perdiamo una donna forte che ha combattuto con tutta sé stessa per non darla vinta alla malattia, una giovane moglie dolce e sensibile, un'amica gentile che aveva negli occhi la voglia di vivere - commenta il sindaco Sergio Loggi - Fino a pochi mesi fa ha collaborato con il Comune, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale 21, come assistente sociale, mettendo la sua professionalità e le sue grandi capacità di ascolto, a servizio della comunità di #Monteprandone. È una grave perdita per tutti noi. Ci uniamo al dolore del marito Federico e porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia».