San Benedetto, clamoroso scontro tra auto e pullman. La macchina si ribalta completamente in A14

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- I Vigili del Fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti questa notte (23 settembre) sull'A14, in particolare al chilometro 310+200, per un'incidente che ha visto un'auto ribaltarsi completamente dopo uno scontro con un pullman.

La messa in sicurezza

La zona è stata messa in sicurezza per scongiurare pericoli. Fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti dei mezzi.