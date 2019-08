Il piromane torna a colpire con due incendi in collina Evacuata una famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE – Il piromane è tornato a colpire la notte scorsa in contrada Cabiano a Ripatransone e in zona San Michele a Cupra. A Ripatransone l'incendio più grave dove sono intervenute anche le squadre del Comune per il rogo che ha avvolto diversi ettari di vegetazione e che ha causato l’evacuazione di una famiglia di turisti ospiti di una struttura ricettiva della zona.Sul posto quattro mezzi e le squadre arrivate dalla caserma dei vigili del fuoco di San Benedetto e dal distaccamento di Amandola in supporto. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio dopo sei ore. Le fiamme hanno lambito anche un distributore di metano