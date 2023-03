Omicidio Cianfrone, la Corte d'assise d'appello ha deciso: ergastolo anche per Francesca Angiulli. Su Spagnulo disposta una perizia medica

ANCONA - Omicidio dell'ex vice comandante dei carabinieri di Monsampolo, Antonio Cianfrone: la Corte d'assise d'appello di Ancona ha deciso: confermata la condanna all'ergastolo a per Giuseppe Spagnulo, trasformati i 16 anni di reclusione in ergastolo anche per la moglie Francesca Angiulli.

Perizia su Spagnulo

La corte ha quindi accolto le richieste dell'accusa e si è poi pronuciata sulle richieste dei difensori dei due imputati: respinta la richiesta di domiciliari per i loro assistiti. Su Giuseppe Spagnulo, che si trova rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto, colto nei giorni scorsi da un malore, probabilmente un problema cardiaco (tanto da essere stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni) è stata però disposta una perizia sul suo stato di salute.