L'infermiere Leopoldo Wick (condannato all'ergastolo e poi assolto) riammesso in servizio dall'Ast di Ascoli. Non tornerà subito al lavoro: ecco perché

ASCOLI - Con delibera pubblicata questa sera sull'albo pretorio dell'azienda sanitaria locale di Ascoli è stato ufficialmente riammesso in servizio con data retroattiva del 7 dicembre Leopoldo Wick, l'infermiere condannato in primo grado all'ergastolo per le morti sospette nella Rsa di Offida e poi assolto in Appello.

Non riprenderà subito servizio

Wick però non riprenderà subito servizio perchè deve ancora riprendersi dai postumi della lunga detenzione. La Corte d'assise di Appello, lo scorso dicembre, lo ha assolto a sorpresa con formula piena perchè il fatto non sussiste. L'infermiere Leopoldo Wick era stato condannato in primo grado all'ergastolo. L'accusato era di aver ucciso sette ospiti e tentato omicidio di un altro anziano nella Rsa di Offida. Era stato assolto per un caso di omicidio e per tre casi di tentato omicidio. Era stato arrestato il 15 giugno 2020 su ordine del gip di Ascoli. La Corte d'Assise di Macerata ne ordinò la scarcerazione a inizio dicembre 2021 su istanza degli avvocati difensori. La Procura di Ascoli fece ricorso facendolo tornare in carcere nel giugno 2022 per ordine della Cassazione.