OFFIDA - Nel tempio del vino - l’Enoteca Regionale di Offida - i Vignaioli Indipendenti celebrano oggi il proprio rito. Per la 2ª edizione del “Sabato del vignaiolo”, 62 cantine marchigiane delle circa 80 associate alla Fivi sin dalla mattina apriranno le porte dell’ex convento di San Francesco agli enoturisti e agli appassionati del vino per un’intera giornata non stop con assaggi delle piccole cantine partecipanti.

Si tratta di produttori artigianali, molti dei quali anche biologici, che fanno del rispetto del territorio e del buon bere la loro fede. «Siamo molto soddisfatti di questa grande partecipazione di produttori - spiega Massimo Palmieri, delegato regionale Fivi -: ci ha sorpreso e fa ben sperare per il futuro. A livello nazionale la nostra associazione conta più di 1500 soci, tutti piccoli produttori impegnati quotidianamente in una filiera integrata che mette al primo posto proprio il vignaiolo».



I Vignaioli Indipendenti hanno infatti la mission di produrre il proprio vino, lavorando in vigna, in cantina e vendendo le proprie bottiglie in prima persona. L’evento di oggi ha inoltre l’intenzione di farsi conoscere e proporre la propria filosofia produttiva, così il gruppo che vede anche in prima fila Alessandro Bonci - di La Marca di San Michele e Raffaele Paolini - Terra Argillosa (Offida) e conta di poter organizzare una vera e propria festa. «Per noi sarà un momento di aggregazione - dice Letizia Cossignani della cantina L.E. Tempo - e di condivisione del nostro lavoro. Dietro ogni bottiglia che stapperemo c’è una storia importante e personale e noi sabato saremo lì per raccontarla».

Ai banchetti, infatti, sarà possibile anche acquistare le bottiglie direttamente dai vignaioli a prezzo di cantina. Durante tutta la durata dell’evento sarà attiva la cucina dell’Enoteca Regionale con piatti tradizionali e sarà possibile visitare chiese e monumenti della città di Offida a prezzi scontati. Un’iniziativa (dalle 10.30 alle 19) durante la quale gli appassionati potranno assaggiare più di 300 vini, ascoltare le storie dal nord al sud delle Marche.



Inoltre, con l’occasione, i musei di Offida saranno accessibili ad un prezzo scontato per chi presenterà il biglietto del “Sabato del vignaiolo” mentre le strutture ricettive della città offriranno sconti per la permanenza. Nei ristoranti selezionati, sconti o menù tematici per l’occasione. «Abbiamo creduto fin da subito in questa manifestazione - aggiunge il sindaco di Offida Luigi Massa -. Questo da sempre è un luogo in cui la viticoltura è un aspetto importante del tessuto sociale». Info e prezzi dei biglietti su www.sabatodelvignaiolofivimarche.it.