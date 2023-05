ASCOLI - È partita la procedura, a Palazzo Arengo, per realizzare la nuova bretella stradale prevista lungo la circonvallazione nord, all’altezza del quartiere di Campo Parignano, per collegare una nuova area di espansione della città che si trova nella sovrastante fascia collinare. La nuova infrastruttura, per la quale si procede verso l’affidamento delle progettazioni e la successiva gara di appalto, servirà ad integrare i nuovi insediamenti dal punto di vista della rete stradale senza appesantire ulteriormente i carichi di auto già consistenti nella zona.

L’obiettivo dell’Arengo, con l’intervento che è stato già inserito nel piano delle opere pubbliche dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore Marco Cardinelli con un investimento previsto di 350mila euro, è quello di implementare la rete stradale cittadina per collegare la circonvallazione nord con questa nuova zona di espansione ancora in fase embrionale. Considerando che nella zona, dopo la realizzazione alcuni anni fa della rotatoria e del tratto stradale di ricongiungimento, all’altezza del parcheggio ex Gil, con viale Federici, c’è stato un alleggerimento dei pesanti flussi veicolari su via Sauro, spesso anche teatro di incidenti. Inoltre, va considerato che si attende anche l’intervento dell’Anas per mettere in sicurezza il versante sovrastante la stessa circonvallazione dopo alcuni eventi franosi nel corso degli anni anche con la caduta di qualche masso.



La bretella che si intende realizzare lungo la circonvallazione nord, per la quale ora l’amministrazione comunale sta velocizzando la procedura, si rende indispensabile per poter connettere con la città e, in particolare con il quartiere di Campo Parignano, la vicina area di espansione destinata a nuovi insediamenti a verde e per impianti sportivi. Secondo quanto già previsto dal Piano regolatore generale. L’intervento sarà finanziato attraverso uno specifico mutuo di 350mila euro, e sarà concepito anche per andare ad evitare comunque, ulteriori carichi di traffico nella zona.



Per la tipologia di intervento che intende realizzare l’Arengo, inizialmente sono state ipotizzate due possibili soluzioni: una prevedrebbe l’innesto di questa bretella sotto l’attuale sottopasso, riscendendo dalla circonvallazione nord su via Nazario Sauro; una seconda possibilità, invece, consisterebbe nella realizzazione dello svincolo qualche decina di metri dopo l’attuale rotatoria dell’ex Gil, sulla circonvallazione stessa, dove è situato uno slargo sulla parte destra, per poi collegarsi direttamente con la prevista lottizzazione dell’area.