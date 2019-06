Un blitz nell'enoteca I ladri scappano con i soldi e le bottiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Furto in enoteca. Forse incentivati dalla calura pomeridiana della domenica, con conseguente poco passaggio, dei ladri hanno forzato la porta d’accesso del locale enoteca Partnerwine in via Mura Occidentali 19a a Jesi. Hanno rubato dei soldi dalla cassa ed alcune bottiglie di vino. Probabilmente i malviventi sono stati distolti da qualcosa e sono scappati lasciando la porta aperta. Due passanti, quando hanno visto la porta aperta del locale, hanno chiamato i carabinieri della locale Compagnia che sono subito intervenuti con una pattuglia, mentre la titolare Michela Gioia è giunta dopo essere stata avvisata da alcuni negozianti vicini.