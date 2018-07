Ladri dall'ex assessore e nell'enoteca fanno il pieno di bottiglie pregiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Notte di furti a Piediripa. Nel mirino l’abitazione di un ex assessore provinciale e l’enoteca Oril in via Annibali. In entrambi i casi il valore del bottino è ancora da quantificare ma per la Oril sarebbe ingente. Approfittando del buio hanno forzato una finestra della casa di Andrea Blarasin e hanno rubato il portafoglio dell’ex assessore provinciale, una fede e alcuni oggetti in oro. Anche il furto alla Oril è stato scoperto ieri: i ladri hanno fatto il pieno di rhum, champagne, distillati e vini di pregio.