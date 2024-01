ASCOLI Scommessa vinta. Le misure di sicurezza per il Capodanno in piazza del Popolo hanno funzionato. Non si è registrata la temuta calca grazie ai venti steward preposti alla sicurezza nelle vie di accesso. Un piano per la sicurezza che probabilmente verrà riproposto anche per un altro evento, particolarmente amato dagli ascolani: la discesa delle befane in programma sabato.

L’affluenza

In piazza del Popolo nel momento clou, ovvero quello del countdown per l’arrivo del 2024 c’erano circa 3100 persone. Una festa riuscita grazie anche alla temperatura mite, sempre rimasta sopra i dieci gradi e solo sul finire penalizzata da un po’ di pioggia. Dunque, una serata di sana e tranquilla baldoria vissuta a suon di musica, anticipata con il gruppo femminile “The Holograms” per poi entrare nel vivo alle 23 con l’ingresso in palcoscenico del funambolico gruppo folk-rock “La Rua” che dopo avere proposto per circa un’ora i loro successi, con due tributi riservati rispettivamente a Lucio Dalla e a Lucio Battisti, hanno lasciato la scena ai conduttori Matteo Porfiri e Manuela Cermignani che, con il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Monia Vallesi, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e il presidente dell’associazione “Ascoli Più” Danilo Capoferri, sono stati artefici del conto alla rovescia per l’arrivo del 2024. Subito dopo il brindisi, la scena è andata al musicista, autore e produttore Dardust, protagonista di un’ora di musica in crescendo, utilizzando i suoi brani contaminati dall’elettronica per vivacizzare la platea. La conclusione della manifestazione affidata al bassista Saturnino Celani,impegnato stavolta nella veste di deejay, per continuare a far divertire i presenti sino all’ultimo. Uniche note stonate di questo 31 dicembre 2023 nel cuore della città è stato lo scoppio di alcuni petardi, nonostante l’ordinanza di divieto del sindaco.

La Riviera

Nessun problema per la sicurezza e solo qualche ubriaco anche per la grande festa alla Rotonda Giorgini a San benedetto. Un nuovo anno, due giorni di festa. Migliaia di persone in piazza Giorgini per il doppio evento musicale che ha salutato il 2023 e dato il benvenuto al 2024. Prima il veglione di San Silvestro con lo staff della “Bottega di Bobo”, poi lo show di Paolo Belli: lunghe ore di allegria nel cuore di San Benedetto. Andiamo con ordine, partendo dalla nottata del 31. Complici le temperature davvero miti, oltre duemila persone hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale, partecipando al party di fine anno all’aperto. Dopo la mezzanotte, l’esibizione di alcune ballerine-acrobate ha vivacizzato l’ambiente. Mentre il tradizionale brindisi era scivolato via sulle note di “Oh Happy Day”: auspicio di felicità rimarcato anche dalle parole del sindaco Spazzafumo, presente con alcuni membri del suo team Un 2024 partito col botto, anche letteralmente. Lungo la Riviera non sono mancati i fuochi d’artificio, nonostante un’apposita ordinanza ne vietasse l’utilizzo, così come ad Ascoli.

Il flop ordinanze

Sempre più persone si chiedono a che serve emanare dei divieti se poi non si fanno rispettare. A ogni modo, il crepitare degli “spari” ha anticipato di qualche ora la scoppiettante esibizione di Paolo Belli. Ieri pomeriggio, il noto musicista e show-men era con la sua Big Band sul palco della Rotonda, per pomeriggio sull’onda dello swing.. « "Vengo a San Benedetto da 40 anni, ho tanti amici ma avete anche qualche difetto, il più grande è che, quando sono vostro ospite mi fate mangiare troppo. Gli ascolani dicono che il pubblico sambenedettese è freddo e invece è caldissimo». Il cartellone natalizio prosegue ancora sull’onda della musica, stavolta legata alla solidarietà. Venerdì alle 21 al PalaRiviera, è in programma “The best of AncoraInCoro”: mix tra la migliore tradizione gospel americana, con divagazioni rock-pop, il tutto rigorosamente dal vivo. L’ingresso è libero, con i partecipanti invitati a lasciare un’offerta. Il ricavato dell’evento andrà a favore dell’Anffas. Infine il primo nato in provincia dell’anno è stato a mezzanotte e mezza Pietro Cuccioloni, 3,5 chili, figlio dell’ottico Alessandro e dell’educatrice di nido Giada Candidori. Sulla costa Leo Pirko di Cupra Marittima, già tifoso della Samb. L’ultima nata del 2023 alle 17,33 Bianca Santoro.

