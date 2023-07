Offida, calci, pugni e bar devastato: Daspo urbano ai tre ragazzi protagonisti della rissa

OFFIDA - Lo scorso 22 giugno avevano scatenato una violenta rissa in un bar di Offida: erano volati calci e pugni, ma anche bottiglie e sgabelli. Ora per tre ragazzi ritenuti responsabili scatta anche il Daspo Urbano.

I provvedimenti, emanati su informativa della Stazione Carabinieri di Offida, si riferiscono a fatti occorsi nella nottata del 22 giugno, nei pressi di uno dei bar più frequentati del centro storico di Offida, con gravi disordini che si concretizzavano in scontri con calci e pugni, lancio di bottiglie di vetro, suppellettili e sgabelli del bar.

Per i 3 giovani destinatari dei citati provvedimenti, oltre alle conseguenze penali del loro comportamento, è scattato il “Daspo Urbano”. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore di Ascoli Piceno, Vincenzo Massimo Modeo, per complessivi 21 mesi.

Nel periodo di valenza dei citati provvedimenti, i giovani non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nella zona del centro storico del Comune di Offida dalle ore 20:00 alle ore 06:00 di ogni giorno.

La violazione a tale divieto (Dacur), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.