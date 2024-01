Ancona, urlano e rovesciano cassonetti (insultando i poliziotti): portati in Questura due giovani. Scatta il Daspo urbano

ANCONA Capovolgevano cassonetti, urlavano a squarciagola e tentavano di scappare alla vista dei poliziotti (con annessi epiteti e insulti). Alla fine sono stati bloccati, ieri sera (2 gennaio) intorno alle 23, e portati in Questura in preda a un palese e importante stato di ebbrezza. Il tutto è avvenuto in via Veneto, ad Ancona.

LEGGI ANCHE: Russell Crowe è (in parte) italiano. La scoperta pubblicata sui social: «Il mio trisavolo era di Ascoli Piceno»

L'identificazione

Si è trattato di un tunisino classe 1992 e di un marocchino del 1995, entrambi residenti a Falconara Marittima e gravati da precedenti. Per entrambi è scattato il Daspo urbano.