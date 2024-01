Anziana muore dopo 5 ore di attesa al pronto soccorso: «Era in lista per fare gli esami»

AGRIGENTO - Un'attesa infinita invano al Pronto soccorso. Dramma nell'Agrigentino: un'anziana muore mentre attende per cinque ore di essere inserita in lista. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei parenti. Il procuratore di turno ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziana per accertare eventuali responsabilità della struttura ospedaliera.

L'inchiesta

Secondo una ricostruzione dei fatti la donna di 70 anni sarebbe stata inserita in lista di attesa per eseguire alcuni esami, ma si è sentita male aspettando di fare gli esami.

Sequestrata la documentazione clinica. La polizia ha acquisito la documentazione sanitaria. Secondo la stampa locale la vicenda sarebbe avvenuta all'ospedale San Giovanni di Dio.