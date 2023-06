Turista romana morta a 41 anni per un malore alla Scala dei Turchi: era in vacanza con il fratello

Una semplice gita al mare si è trasformata in una tragedia. È morta la turista romana di 41 anni che da lunedì era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un arresto cardiocircolatorio sulla spiaggia della Scala dei Turchi di Realmonte. La salma è stata dissequestrata e verrà trasferita a Roma dove sabato si terranno i funerali.

La donna, in vacanza nell'Agrigentino assieme al fratello, lunedì pomeriggio era in spiaggia per prendere il sole.

All'improvviso è stata male, medici e operatori sanitari hanno cercato di rianimarla e poi in elisoccorso l'hanno trasferita all'ospedale di Agrigento dove fin da subito i medici hanno ritenuto disperate le sue condizioni.