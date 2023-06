Senigallia, commercio in lutto per la morte di Ivaldo Tarducci, era il papà di Fabri Fibra e Nesli

SENIGALLIA - Commercio in lutto per la scomparsa di Ivaldo Tarducci, esercente del centro storico. Aveva 96 anni. Era il padre dei due cantanti Fabrizio e Francesco Tarducci, in arte Fabri Fibra e Nesli. Lascia anche la figlia Federica. Per tanti anni ha avuto un negozio di abbigliamento lungo il Corso 2 Giugno. Ha vestito intere generazioni vendendo jeans e abiti casual, sempre di gran moda.

La notizia si è diffusa ieri sera e molti esercenti gli hanno dedicato un pensiero. «Un’intera città hai vestito» il ricordo di Lidio Morbidelli, fondatore de La Buga.

Marco Cimarelli, titolare del ristorante Da Seta ha aggiunto: «Riposa in pace amico mio». Anna Maria Bernardini, consigliera di Fratelli d’Italia che gestisce il Bar Acli in centro: «Persona estremamente generosa». Molti hanno ricordato le pause caffè al Caffè Centrale sul Corso2 Giugno, poco distante dal suo negozio, o le cene al ristorante Bano, luoghi rimasti nella storia dei senigalliesi. Per Confartigianato «se ne va un pezzo storico del commercio cittadino».