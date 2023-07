Zoo Music Fest, al porto turistico di Pescara tre serate con Tananai, Mr. Rain e Fabri Fibra. Dove trovare i biglietti

Dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni, torna dal 6 all’8 agosto nell’Area del Porto Turistico di Pescara lo ZOO MUSIC FEST, tra i principali festival italiani ideato e organizzato da Alhena Entertainment, Elite Agency Group e Ventidieci, aziende leader nel settore entertainment.

L’edizione 2023 conferma la filosofia del festival di unire musica indipendente, rap e tendenze nuove in un unico cartellone con protagonisti Mr. Rain, Tananai e Fabri Fibra.

Mr. Rain - domenica 6 agosto - ore 21

L’artista rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Supereroi” (Warner Music Italy) che ha conquistando il grande pubblico e ha scalato tutte le classifiche, è ora in radio con il singolo “La fine del mondo” insieme a Sangiovanni, certificato disco d’oro. Il brano, uscito lo scorso 12 maggio è già diventato uno dei brani della colonna sonora dell’estate.

Tananai - lunedì 7 agosto - ore 21

Da giugno Tananai è protagonista con la sua band suonando e cantando con il pubblico i suoi più grandi successi, dalle hit su cui scatenarsi, come “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino) e “Sesso Occasionale” (doppio disco di platino) alle le canzoni più malinconiche, come “Abissale” (disco di platino) e “Tango” (doppio disco di platino) tratte dal suo primo album di inediti “Rave, Eclissi”, certificato disco di platino, e dall’EP “Piccoli boati”.

Fabri Fibra - martedì 8 agosto - ore 21

Durante il live, Tananai mostra tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella elettronica, ma non manca un momento più intimo piano e voce.

Sulla scia del successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l’album “CAOS” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è tornato sul palco per una lunga serie di live.

Fabri Fibra e il suo “fidato” DJ Double S hanno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascia fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglie i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “Propaganda” (singolo Doppio Platino), “Stelle” (certificato Oro) e “Caos” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “Caos”.

Formula che vince non si cambia, potremmo dire, e FIBRA lo aveva dichiarato chiaramente lo scorso anno: «Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono».

Sul palco Fibra e Double S non fanno rimpiangere in nessun modo né una band né nessun altro apparato scenico, invitando il pubblico a partecipare con loro, sera dopo sera, ad una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciola canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.

I biglietti dei singoli concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone ticketone.it e Ciaotickets ciaotickets.com (Info: 0871 685020 - 085 9433361)