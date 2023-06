MACERATA - La grande stagione della musica di Sferisterio live parte oggi nell’Arena maceratese con il primo dei tre appuntamenti di questa settimana con le leggende internazionali del rock. Ad aprire uno straordinario tris: The Lumineers oggi, i Simply Red domani e i Deep Purple giovedì, tutti alle ore 21.



La sostenibilità



The Lumineers, band americana nominata due volte ai Grammy Award, è in Italia per il “Brightside world tour”. Sono una delle band più amate di sempre, tanto da aver avuto ben 21 successi al primo posto nelle classifiche radiofoniche di tutto il mondo. Nel tour di quest’anno stanno collaborando con “Reverb”, un’associazione che porta avanti la campagna “Music climate revolution”, per dare un’impronta più ecologica al tour e coinvolgere i propri fan in azioni a sostegno del clima. La band sostiene progetti per eliminare i gas che causano l’effetto serra e lo farà anche in questo tour, nel quale canterà e farà ballare ed emozionare i fan con i maggiori successi. Brani come Brightside, o Ophelia, o ancora Cleopatra, solo per citare alcuni titoli, sono annunciati nella scaletta del concerto. È già sold out da diverso tempo il concerto di domani sera, quando sul palco dell’Arena Sferisterio saliranno i Simply Red. La data maceratese è una delle cinque italiane del tour europeo di Mick Hucknall, il quale, nel lanciare la tournée, lo scorso autunno, diceva «io e la band non vediamo l’ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi».



L’attesa dei fan



Se lui non vedeva l’ora di esserci anche i fan, vista la velocità di esaurimento dei biglietti per Macerata, stanno contando le ore che li separano dall’ascolto live di brani cult come “Stars” o “Holding back the years”, “Fairground” o ancora “Money’s too tight to mention”. Il tris di concerti rock di questa settimana si concluderà giovedì sera con i Deep Purple, straordinario gruppo hard rock musicale inglese formatosi a Hertford, 55 anni fa, nel 1968. Sono considerati una delle band più influenti del panorama musicale degli anni ‘70. Il repertorio musicale della band è molto vario, spaziando dal blues al rock and roll, dal funk al jazz, passando anche per il folk, la musica orientale, con punte anche di R&B. Con elementi di progressive rock, la band ha creato un suono, che gli ha fatto vendere oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo. Una terna di concerti emozionanti da non perdere per gli amanti del genere e per chi vuole fare un bel tuffo nel passato musicale internazionale.



Le date di luglio



A luglio altro ospite internazionale di assoluto rilievo: il 24 arriverà David Garrett con “Iconic”, l’album pubblicato da Deutsche Grammophon lo scorso novembre 2022. Il 25 luglio spazio a Mr.Rain, la rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, poi bisognerà attendere il 28 agosto per un’altra leggenda del rock. Sul palco in quella data arriverà Robert Plant, ex frontman dei Led Zeppelin. Completano la rassegna Madame (29 agosto) e Massimo Ranieri (8 settembre).