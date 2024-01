Ancona, rifiuta di pagare le birre e si accanisce contro gli arredi del bar: Daspo urbano, locali vietati per un anno

ANCONA - Si rifiuta di pagare due birre e si accanisce contro gli arredi del bar: ora, grazie al Daspo Urbano, non potrà entrare in nessun locale per un anno. Il Questore, con la misura del Dacur ha vietato all'uomo di accedere non sono all'intero dell'esercizio pubblico luogo del fatto ma anche in tutti i locali di pubblico trattenimento, locali pubblici o aperti al pubblico in via Torresi, con il divieto ulteriore di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi per la durata di 1 anno.

Nella serata di ieri, intorno alle 22.30 i poliziotti erano intervenuti nei pressi di via Torresi dove notavano diverse persone agitate nei pressi di un esercizio commerciale.

Quì venivano avvicinati da due soggetti di circa 35 e 40 anni, di origine tunisina, che riferivano di una discussione poi passata alle vie di fatto occorsa all'interno di un locale ed indicavano altri ragazzi come gli aggressori, uno dei due mostrava inoltre una ferita al dito sanguinante. I poliziotti prendevano contatti con i soggetti presenti nell'esercizio commerciale i quali riferivano di essere stati aggrediti verbalmente perché si erano opposti a concedere ai due giovani delle birre gratuitamente. Effettivamente i due giovani tunisini erano entrati nel locale ed avevano ordinato da bere, pretendendo di portar via le due birre senza pagare, ed al rifiuto del proprietario uno dei due dava in escandescenza, scagliandosi contro alcuni espositori ubicati nel negozio.

Ubriaco barcolla in strada

Nella nottata, intorno alle ore 3.00, i poliziotti, durante un normale servizio di controllo del territorio, transitavano nei pressi di piazza Ugo Bassi e notavano un uomo, giovane italiano di circa 20 anni, che procedeva con andatura barcollante, fino a rovinare a terra. Immediatamente intervenivano, lo identificavano e gli prestavano ausilio. L'uomo si trovava in condizioni fisiche alterate dall'assunzione di eccessivo alcool, pertanto i poliziotti procedevano a far intervenire personale sanitario che, una volta giunto sul luogo, trasportava il soggetto presso l'Ospedale per le cure del caso.