Macerata, travolta da un'auto durante la manifestazione degli agricoltori: vigilessa all'ospedale

MACERATA - Vigilessa investita mentre dirige il traffico, è stata trasportata in ospedale. L'allarme a Piediripa, nei pressi della rotonda di via Cluentina, durante la manifestazione di protesta degli agricoltori. La vigilessa era impegnata insieme ad altri colleghi per la regolamentazione del traffico quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un'auto condotta da un anziano. L'uomo si è subito fermato e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito la vigilessa - rimasta sempre cosciente - al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata.