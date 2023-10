MACERATA - Ubriaco molesta il clienti del bar e aggredisce i poliziotti: dopo la condanna arriva anche il Daspo urbano.

Nel tardo pomeriggio del 4 ottobre scorso, la Volante è intervenuta in un bar in zona Cairoli, dove era stato segnalato un soggetto che stava molestando e recando disturbo ai clienti e ai dipendenti del locale. All’esterno del locale i poliziotti rintracciavano un soggetto già conosciuto alle Forze dell’Ordine in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche il quale, in presenza degli avventori, iniziava ad agitarsi oltraggiando gli operatori di Polizia che avvicinava fino a scagliarsi contro uno dei poliziotti. Dopo alcuni minuti, visto che l’uomo continuava nel suo atteggiamento violento nonostante gli agenti tentassero di riportarlo alla calma, lo stesso veniva tratto in arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale (un agente rimaneva ferito con prognosi di alcuni giorni) ed accompagnato in Questura. Nell’udienza tenutasi il giorno dopo presso il Tribunale di Macerata, è stato condannato alla pena di 13 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari con il permesso di assentarsi alcune ore al giorno per motivi di lavoro.Questa mattina gli è stato notificato un provvedimento di Dacur (divieto di accesso alle aree urbane, il Daspo urbano), con il quale gli viene divieto di frequentare tutti gli esercizi pubblici (bar) della Provincia di Macerata per il periodo di un anno.