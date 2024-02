Civitanova addio, per tre tunisini che minacciavano e molestavano i clienti di un locale è scattato il Daspo urbano (con denuncia)

CIVITANOVA MARCHE - Molestano e minacciano i clienti di un locale, per tre tunisini (denunciati) scatta il daspo urbano per 2 anni. Tre cittadini di origine tunisina di età compresa tra 29 e 37 anni sono stati colpiti da altrettanti provvedimenti di Dacur emessi dal Questore della Provincia di Macerata.

Dal locale all'inseguimento a piedi



I tre alcune settimane fa si erano resi responsabili di atti di violenza a Civitanova Marche quando, all’interno di un locale, era scattata una lite con alcuni avventori che tentavano di aggredire minacciandoli e successivamente con il personale addetto alla sicurezza del locale che interveniva riuscendo a fare uscire i tre dal locale. Tuttavia dopo alcuni minuti i tre, avendo visto uscire dal locale alcuni degli avventori con i quali si erano attaccati poco prima, erano rientrati in contatto dando vita ad un inseguimento a piedi per le vie del centro.

L'intervento della Volante contro due armati di coltello

Nella circostanza due dei tre cittadini tunisini impugnavano due coltelli e solo l’intervento della “Volante” del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche consentiva di bloccare i tre aggressori che venivano tutti denunciati all’A.G.

per il reato di minaccia aggravata. Due di questi venivano altresì denunciati per il porto di strumenti atti ad offendere. Tutti sono stati inoltre colpiti da provvedimenti di DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) emessi dal Questore, con i quali viene fatto divieto di frequentare tutti gli esercizi pubblici del centro e del lungomare di Civitanova Marche per il periodo di due anni.