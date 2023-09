Aggredisce una donna per gelosia in un locale: Daspo urbano di un anno ad un'anconetana

ANCONA - Ancora un divieto di accesso alle aree urbane emesso dal Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa.

Il provvedimento è stato emesso per un’anconetana, di circa 50 anni, già nota alle forze dell’ordine, per numerosi comportamenti antisociali e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per avere aggredito un’altra donna, nei pressi di un locale di ristorazione in corso Mazzini ad Anona, per futili motivi di gelosia.

Aggredisce una donn a per gelosia, Daspo urbano di un anno



La vicenda ha visto impegnato il personale della questura dorica impegnato sia a gestire la situazione la sera dell’aggressione, nei giorni scorsi, per evitare che degenerasse, ma anche successivamente, per ricostruire l’esatta tempistica degli eventi ed assicurare alla giustizia la responsabile dei fatti, che aveva creato allarme sociale in centro città.

La donna per un anno non potrà accedere in corso Mazzini e stazionare nelle immediate vicinanze del locale.