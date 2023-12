Fermo, minorenne aggredito e malmenato in centro: trovati i colpevoli. Denunciati e sanzionati con il Daspo urbano

FERMO La Squadra mobile di Fermo ha individuato i colpevoli dell'aggressione di qualche giorno fa ai danni di un minorenne ospite di una comunità di accoglienza della zona

L'aggressione

Si tratta di tre diciottenni, due di origini nord africane e uno albanese, protagonisti dell'aggressione avvenuta per futili motivi. Il giovane è stato minacciato con un coltello e poi preso a pugni fino a cadere in terra sanguinante (solo successivamente è stato medicato grazie all'intervento delle forze dell'ordine). I tre sono stati denunciati e per loro scatterà il Daspo urbano da tutti i locali pubblici del centro storico.