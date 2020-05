Ubriaco alla guida si schianta contro i pannelli dell'Ascoli-Mare, maxi multa di 17mila euro

MONTEPRANDONE - Grande spavento sull’Ascoli-Mare per un’auto che, viaggiando a velocità sostenuta, aveva mandato all’aria come birilli i cartelli piazzati per segnalare l’area di un cantiere stradale, allestito da qualche giorno in prossimità di Monteprandone. Ma tutto è finito bene, poiché la Polizia di Stato è riuscita, con non poche difficoltà, a bloccare l’uomo che era al volante, trovandolo ubriaco e senza patente. un 40enne residente nel Piceno, è stato visto da alcuni automobilisti di passaggio sfrecciare alla guida di una FIAT 500, dopo aver travolto anche dei pannelli luminosi messi lì, ove in direzione mare è in rifacimento il manto stradale. L’allarme è rimbalzato alla centrale operativa della Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno che, a quel punto, ha dirottato sul posto una pattuglia impegnata nel dispositivo a reticolo predisposto per l’osservanza delle misure di contrasto al COVID-19. I poliziotti hanno cercato l’auto e, dopo averla avvistata, sono riusciti a fermarla prima che il conducente facesse altri guai. Lui era completamente ubriaco, tant’è che l’etilometro dava un tasso alcolemico di oltre 2.2 gr/l, con tendenza all’aumento, a riprova che l’alzata di gomito era recente. A quel punto la Polstrada ha denunciato lo scellerato automobilista per guida senza patente e in stato di ebrezza, che per quel misfatto dovrà pure pagare una multa di oltre 17.000 euro.

