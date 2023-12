MARTINSICURO Piceno e Teramano in lutto per la perdita di un imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del commercio e della pelletteria locale. È venuto a mancare Roberto Castelli, noto a tutti come "Roby il Buttero", titolare di negozi di pelletteria, tra cui il celebre punto vendita in Viale Marconi ad Ascoli e quello di via Calatafimi a San Benedetto.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO La Croce Verde in lutto per Maurizio Speranza: a 51 anni lascia la moglie e due figli

La sua passione per il contatto con la gente, le trattative e le chiacchierate con gli amici clienti, l’aveva portato a fondare anche la "Roby Service" in via Roma 113 a Martinsicuro, un'agenzia immobiliare nel cuore della città truentina. Proprio Martinsicuro lo ricorda con estremo affetto. Roberto Castelli, "Roby il Buttero", se n’è andato a 70 anni a San Benedetto. La sua figura, sempre gioviale e simpatica, ha reso i suoi negozi non solo luoghi di acquisto, ma veri e propri centri di aggregazione ed amicizia.

I funerali del commerciante si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa dei Ss. Cosma e Damiano di Venarotta. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Olibra. A dare il triste annuncio sono stati i familiari Maria, Ivan, Ylenia, Pina, Costantino, Ilaria e Bianca Maria, che invitano amici, conoscenti e clienti a rendere omaggio a "Roby il Buttero" nell'ultimo saluto. La salma si trova nella chiesa Cardinale di Venarotta e sarà disponibile alle visite anche in mattinata. Importante anche l’impegno di Castelli per lo sport.

A fine anni Ottanta diede fiducia ad un gruppo di ragazzi di quartiere e sostenne le spese per la fondazione del Piazza Immacolata, società che ancora milita nei campionati regionali. Forte fu il suo impegno tanto che il club gialloverde esordì con la denominazione Piazza Immacolata - Il Buttero. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per ricordare il 70enne che, nello spirito, era più di un ragazzino e con la sua solarità conquistava tutti.