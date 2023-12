SAN BENEDETTO Un Natale bagnato di lacrime per la famiglia di Maurizio Speranza, scomparso all'età di 51 anni. Una malattia lampo che non gli ha lasciato scampo e ha strappato l'uomo ai suoi cari. Maurizio ha scoperto di essere malato poco prima dell'estate, e si era sottoposto a un intervento chirurgico con la speranza di migliorare le sue condizioni, purtroppo così non è stato e nel giorno di Natale è deceduto dopo essere stato ricoverato al Madonna del Soccorso.

Tecnico e volontario

Speranza, tecnico informatico e volontario della Croce Verde, era molto conosciuto e amato. Lascia la moglie Emilia Gabrielli, i figli Karim e Maria, la sorella Serena, i suoceri Arnaldo e Silvana e la cognata Pina. I funerali si sono svolti ieri mattina nella chiesa della Sacra Famiglia a Ragnola. Giammaria de Paulis, presidente Unicef di Teramo esprime il suo pensiero sull'amico scomparso: «Caro Maurizio, con profonda tristezza e come un fulmine a ciel sereno ho appreso della tua scomparsa. La notizia mi ha colpito profondamente, portandomi a riflettere sui momenti speciali che abbiamo condiviso durante gli anni universitari a L'Aquila. Ricordo ancora quando, nel 1996, parlavamo appassionatamente di mp3 e delle sue potenzialità rivoluzionarie nel mondo della tecnologia e del business. Eri un visionario, sempre un passo avanti agli altri, con una comprensione dell'informatica eccezionale. La tua capacità di prevedere il futuro tecnologico e la tua passione per l'innovazione erano fonte di ispirazione per tutti noi. Mancherai a tutti i tuoi cari ed anche ai vecchi amici».

Il cordoglio

Il cordoglio arriva anche dalla Croce Verde di San Benedetto, di cui Maurizio era volontario: «Tutta la Croce Verde di San Benedetto si stringe al dolore della famiglia di Maurizio, Pipino per noi, per la tragica scomparsa. Caro Maurizio vogliamo ricordarti sempre sorridente».