Avvolta dalle fiamme mentre cucina: non ce l'ha fatta la donna rimasta gravemente ustionata a Grottammare

GROTTAMMARE - Purtroppo non ce l’ha fatta la donna di 87 anni rimasta gravemente ustionata mentre si trovava davanti ai fornelli: l'anziana è deceduta nel pomeriggio di oggi, sabato 23 dicembre. La donna, residente nella zona del lungomare in via Carducci, mentre armeggiava ai fornelli il suo vestito aveva preso fuoco.

Subito ai soccorritori le sue condizioni erano parse molto gravi tanto che i sanitari si erano riservati la prognosi. Nel pomeriggio di oggi purtroppo la brutta notizia. La signora ferita è deceduta nel reparto di Geriatria del Madonna del Soccorso dove era stata ricoverata il giorno prima.