Il comico Maurizio Battista il nuovo direttore artistico di Cabaret amoremio

GROTTAMMARE - Il comico Maurizio Battista alla direzione di Cabaret, amoremio! di Grottammare. La stretta di mano con il sindaco Enrico Piergallini è avvenuta a Roma, dopo un primo contatto tra il primo cittadino e il noto cabarettista. Già nell’albo dell’Arancia d’oro del Festival grottammarese, l’artista romano aveva mostrato subito una certa disponibilità ad approfondire gli aspetti della collaborazione, che è stata dettagliata nell’incontro al quale hanno preso parte anche il presidente dell’associazione Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi e gli associati storici, Valter Assenti e Tullio Luciani. Maurizio Battista è attore, conduttore televisivo, regista e uno dei comici più noti del cabaret italiano. Da 40 anni calca le scene del mondo dello spettacolo, esordendo nel 1978 a teatro e un decennio dopo in televisione, come ospite fisso del popolare programma del sabato sera Fantastico (1989). Quello con il Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” è un legame di lunga data. Battista è annoverato negli annali dei finalisti del concorso per nuovi comici; successivamente, è ospite in più edizioni del Festival, che gli tributa il premio alla carriera nel 2017.