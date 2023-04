GROTTAMMARE - “Cabaret, amoremio!”, Stefano Vigilante confermato alla direzione artistica del 38° festival nazionale dell’umorismo. I cabarettisti interessati a partecipare al concorso possono inviare un provino in video entro il 5 giugno: i migliori 6 accederanno alle serate finali in programma il 28 e 29 luglio, ancora da definire la location.

Con il varo del bando di concorso per nuovi comici, dunque, è partita l’organizzazione del festival di genere più antico d’Italia e gli interessati possono già visionare il regolamento del concorso e prenotarsi alle selezioni.

La partecipazione

Possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini maggiorenni che abbiano residenza o domicilio in Italia. Il regolamento e tutte le informazioni necessarie per partecipare sono consultabili sul sito ufficiale del festival. Il vincitore delle “Finali nuovi comici” si aggiudicherà un assegno di mille euro messo in palio dalla Città di Grottammare e la partecipazione a tre serate retribuite a cachet corrente, messe in palio dall’associazione grottammarese “Lido degli aranci”, a cui il Comune ha confermato la collaborazione, ormai storica, per l’organizzazione delle fasi selettive e finali del concorso. Il luogo di svolgimento non sarà più quello dello scorso anno, ovvero l’arena del Parco dei Principi. L’edizione 2023, infatti, potrebbe andare in scena all’Arena Sisto V o all’altezza della balconata sul Tesino, due sedi già testate, nel 2021 nel primo caso e in piena emergenza pandemica nel secondo. «Stiamo valutando le soluzioni più idonee - commenta il sindaco Enrico Piergallini - non abbiamo fretta di decidere. E’ giusto che la scelta venga effettuata dalla prossima amministrazione, essendo questa giunta in scadenza non credo sia giusto esprimersi ufficialmente». Qualora venisse scelta la balconata, andrebbe perimetrata la zona nell’ambito degli ingressi a pagamento. Nel 2020, infatti, l’accesso fu gratuito. Il festival è una produzione diretta del Comune di Grottammare e organizzata insieme all’Amat.