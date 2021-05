A Grottammare Cabaret AmoreMio in rima, l’Arancia d’oro va a Maurizio Lastrico

GROTTAMMARE - I suoi sketch in terzine dantesche hanno incantato per anni il pubblico del festival dell’Umorismo di Grottammare Cabaret AmoreMio e quest’anno, dismessi i panni del conduttore, Maurizio Lastrico riceverà l’Arancia d’Oro entrando a far parte della prestigiosa galleria dei mostri sacri della comicità italiana. Un premio strameritato visti gli applausi che ogni volta gli sono stati tributati; un premio per l’originalità della sua arte, sicuramente raffinata ma capace di affrontare argomenti del tutto popolari.

La rassegna

La 36ª edizione della rassegna si terrà quest’anno 24 luglio al 1° agosto. E già la prima novità è rappresentata dalla durata, un’intera settimana, degli appuntamenti. Rinnovata anche la location con spettacoli anche gratuiti. L’Arancia d’oro a Lastrico, dal 2018 nell’albo d’oro della Società Dante Alighieri, per ricordare l’anniversario dedicato al sommo poeta, e il libro di Enzo Iacchetti, i cui proventi destinati alla Croce Rossa Italiana fanno del Festival 20121 anche un’occasione filantropica. I dettagli della manifestazione, tra le più antiche d’Italia, sono stati approvati dalla giunta del Comune di Grottammare nell’ultima seduta. Si terranno 4 appuntamenti, da svolgersi tra il nuovo Parco Arena Sisto V e il Giardino comunale, realizzati in collaborazione con l’Amat e l’associazione Lido degli Aranci. Ancora tra le novità c’è il sottotitolo “Emergenti in Emergenza” e l’Anteprima del festival affidata ad Andrea Fratellini, vincitore tra le nuove proposte dell’ultima edizione, quella del 2019 e di Italia’s got talent 2020: il cabarettista e ventriloquo torna a Grottammare con l’immancabile pupazzo zio Tore. Condurrà le due serate del 30 e 31 luglio il cabarettista romano Stefano Vigilante: sarà anche una guida per i finalisti in gara al concorso per nuovi comici, anima di “Cabaret, amoremio!” (le selezioni si sono tenute proprio ieri sera a Roma). Sarà sul palco della prima serata l’attore e comico Uccio De Santis, mentre Lastrico ritirerà l’ Arancia d’oro sabato 31. Nel Festival di Grottammare, non poteva mancare Enzo Iacchetti protagonista del Dopofestival domenica 1° agosto, con la presentazione di “Non è un libro”, titolo provocatorio della recente pubblicazione che riflette gli stati d’animo forti e contrastanti provati dall’autore durante il lockdown. La città, infatti, è una delle tappe del tour di presentazione dell’opera, per la quale Iacchetti ha stabilito finalità solidaristiche: il ricavato delle vendite è interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana.

La ripartenza

«Il Festival non poteva fermarsi per il secondo anno consecutivo – dicono il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore al turismo, Lorenzo Rossi - . Era necessario ripartire ma con intelligenza, non facendo cioè una versione ridotta ma cercando di creare qualcosa di diverso e adatto ai tempi che stiamo vivendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA