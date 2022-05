Vigilante confermato direttore artistico di Cabaret Amoremio: quest'anno cambiano le date per la manifestazione comica

GROTTAMMARE - Il cabarettista romano Stefano Vigilante firma la 37esima edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!” in programma il 29 e 30 luglio a Grottammare. La location è ancora da individuare. “Ricarichiamo le Energie” è lo slogan di questa edizione del Festival dell’umorismo, una produzione diretta del Comune di Grottammare e organizzata insieme all’Amat.





Annoverata tra le manifestazioni più longeve d’Italia nasce nel 1985 come palcoscenico estivo per i protagonisti della comicità nazionale e nel tempo, attraverso investimenti specifici e costanti, si arricchisce in termini di qualità e quantità di proposte. Dal 1987 sul palco di “Cabaret, amoremio!” salgono artisti in cerca di visibilità selezionati attraverso un concorso, per il quale il Comune si affida all’esperienza dell’associazione Lido degli Aranci.

L’Amministrazione, dunque, si avvale quest’anno della direzione artistica di Vigilante, attore comico cabarettista di formazione internazionale con notevole esperienza in campo artistico e sulla comicità in particolare. Sul piccolo schermo debutta con Gnu su Rai Tre nel 1999, consolidando la sua presenza in televisione, e sempre su Rai Tre, con programmi come “Bra Braccia Rubate all’Agricoltura” e successivamente fa parte della “Fattoria dei Comici di Serena Dandini”. Su Rai Uno è al fianco di Pippo Baudo in ‘Sabato Italiano’ e come attore partecipa al “Ciclone in Famiglia” mentre su Canale 5 fa parte dell’edizione di ‘ZeLiG-Off’. E tanto altro ancora.

Vigilante, non nuovo ai meccanismi della manifestazione che ha “attraversato” come concorrente, intrattenitore, presentatore di varie serate di selezione per nuovi comici e conduttore nel 2021 delle serate finali del Festival, ha accolto la proposta con la giusta tensione che qualifica un professionista. «Sono molto felice dell’investitura, che non era scontata, per la quale ringrazio il sindaco e l’organizzazione comunale di Grottammare. Felicità che condivido con gli amici della Lido degli Aranci che mi hanno sempre dato fiducia. Per me, che considero Grottammare la mia città adottiva, la capitale dell’umorismo grazie a questo festival, è veramente un piacere. Cercheremo di far ridere la pancia toccando il cuore. E per realizzare ciò oltre che della fantastica organizzazione che c’è dietro, di artisti e comici, abbiamo bisogno come sempre è stato della straordinaria partecipazione del pubblico».





La selezione dei finalisti che si esibiranno dal vivo a Grottammare questa estate sarà il risultato di selezioni preliminari degli aspiranti concorrenti che avranno risposto al bando di partecipazione nei tempi e nei modi indicati nell’avviso, pubblicato sul sito ufficiale www.cabaretamoremio.it. La partecipazione è gratuita.

