Mascino in “Smarrimento” prima a San Severino e poi a Cagli interpreta tre personaggi: «E' un cabaret esistenziale»

SAN SEVERINO - Da Ancona ai palcoscenici di tutta Italia: Lucia Mascino torna nella sua regione con lo spettacolo “Smarrimento”. Martedì, 11 gennaio, alle ore 20,45, sarà al Teatro Feronia di San Severino Marche (info 0733638414), poi il 29 gennaio al Comunale di Cagli.

Il debutto

Lucia Mascino porterà in scena il testo scritto da Lucia Calamaro che cura anche la regia di questo spettacolo prodotto da Marche Teatro. Proprio l’attrice anconetana, che da dieci anni vive a Roma, racconta come è nato. «Era il 2017 – ricorda -. Io e Lucia volevamo lavorare insieme. Ci siamo trovate nel Rialto di Roma: in una piccola stanza abbiamo iniziato a provare delle cose scritte da lei, così come abbiamo fatto anche in altre occasioni. Una sorta di “bozzetti” prima di arrivare allo spettacolo vero e proprio». “Smarrimenti” nasce così da un’altra traccia della Calamaro, messa a fuoco fino all’emozione del debutto, nel 2019, allo Sperimentale di Ancona. «Debuttare ad Ancona – commenta la Mascino – è stato stupendo. Non era la prima volta che arrivavo nella mia città di origine per lavoro, in passato avevo presentato i miei film. Ma in quell’occasione erano vent’anni che non lavoravo nella mia città. Arrivai alla prima con un po’ di paura. Io ero già in scena, leggendo sul palco, il mio personaggio è una scrittrice, e ho visto arrivare tutti gli spettatori, da chi conoscevo a chi non avevo mai visto». Poi il primo stop pandemico, una data a Pesaro e la nuova chiusura nel 2020. Una tournèe interrotta con poche date all’attivo, che ora riprende, sperando di «ritrovare il grande calore del pubblico, importante per tutti noi».

Il nuovo tour

Martedì il nuovo debutto marchigiano: la data di San Severino, infatti, è la prima di questo nuovo tour che porterà la Mascino in tutta Italia. «Tengo molto a questo spettacolo – commenta – è un po’ un “cabaret esistenziale”, dove raccontiamo la vita. Come quella della scrittrice che rappresento, che inizia a scrivere e poi deve sempre ricominciare daccapo, con i personaggi che hanno già le loro identità. Smarrimento qui non è solo in accezione negativa, ma è inteso come lo smarrimento delle nostre vite che restano in balia dei ricordi». Lucia Mascino interpreterà tre personaggi: oltre alla scrittrice vestirà i panni di un marito disoccupato (Paolo) e della moglie Anna che lavora fuori. «Parliamo anche di disoccupazione – continua – del rapporto con la piccola. Insomma raccontiamo la vita».

Le serie tv

Dopo Promenade de Santè sempre a cura di Marche Teatro, Luca Mascino sta girando “La vita non è un gioco da ragazzi”, una serie Rai dove interpreta una candidata sindaca di Bologna. Da poco ha terminato di girare, invece, “Bang Bang Baby”, serie che uscirà su Amazon in primavera. «È la prima serie Amazon interamente italiana – spiega – si tratta di una “crommedy”, una commedia crime, ambientata negli anni ‘80, dove io sono un’operaia veneta».

