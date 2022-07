Tamponamento sull'A14 per il traffico intenso, quattro chilometri di coda

GROTTAMMARE- Un incidente stradale in direzione di Ancona si è verificato poco fa sull'autostrada A14 nel tratto compreso fra i caselli di Grottammare e Pedaso. Si è registrato un tamponamento fra quattro auto ma per fortuna gli occupanti dei veicoli hanno riportato solo contusioni e non hanno avuto bisogno di un ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto.

Auto distruttre

Viceversa ingenti sono stati i danni alle automobili. A seguito dell'incidente stradale si registra una coda di quattro chilometri. Traffico intenso era già stato segnalato questa mattina dalla società autostrade nel tratto San Benedetto - Pedaso.